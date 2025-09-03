DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,07 -0,2%
ALTIN
4.705,13 -0,64%
BITCOIN
4.591.554,31 -0,13%

Rafting Avrupa Kupası Rize'de başladı: 5 ülkeden 150 sporcu yarışıyor

Rize'nin Ardeşen'de düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'nda, 5 ülkeden 150 sporcu üç gün boyunca derece için yarışıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:57
Rafting Avrupa Kupası Rize'de başladı: 5 ülkeden 150 sporcu yarışıyor

Rafting Avrupa Kupası Rize'de başladı

Ardeşen'de Üç gün sürecek mücadele

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası başladı. Organizasyona 5 ülkeden 150 sporcu katılıyor ve sporcular, parkurda derece elde etmek için kıyasıya yarışıyor.

Yarışlar Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda yapılıyor. Etkinlik, bölgenin sportif tanıtımı açısından önem taşıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını belirtti. Öztürk, "Rize'nin kültürel ve sportif zenginliklerini tanıtmak istiyoruz. Bu organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Buradaki rafting parkuru dünyanın önemli parkurlarından birisi." diye konuştu.

Yarışlar 5 Eylül Cuma günü sona erecek.

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda düzenlenen Rafting...

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda düzenlenen Rafting Avrupa Kupası başladı. Turnuvaya 5 ülkeden 150 sporcu katıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda düzenlenen Rafting...

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı
2
Ferhat Akbaş ile Japonya, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Yarı Finalde
3
Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na Rekor Katılım — Ankara
4
A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
5
EuroBasket 2025: Portekiz 68-65 Estonya — A Grubu'nda Son 16'ya Yükseldi
6
Rafting Avrupa Kupası Rize'de başladı: 5 ülkeden 150 sporcu yarışıyor
7
Edirnespor-Somaspor: Ziraat Türkiye Kupası Maçı 6. Dakikada Tatil Edildi

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor