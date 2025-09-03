Rafting Avrupa Kupası Rize'de başladı: 5 ülkeden 150 sporcu yarışıyor

Rafting Avrupa Kupası Rize'de başladı

Ardeşen'de Üç gün sürecek mücadele

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası başladı. Organizasyona 5 ülkeden 150 sporcu katılıyor ve sporcular, parkurda derece elde etmek için kıyasıya yarışıyor.

Yarışlar Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda yapılıyor. Etkinlik, bölgenin sportif tanıtımı açısından önem taşıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını belirtti. Öztürk, "Rize'nin kültürel ve sportif zenginliklerini tanıtmak istiyoruz. Bu organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Buradaki rafting parkuru dünyanın önemli parkurlarından birisi." diye konuştu.

Yarışlar 5 Eylül Cuma günü sona erecek.

