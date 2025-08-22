DOLAR
Rallikros Yıldızları İstanbul Park'ta: World RX of Türkiye'de Çifte Final

FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası, 20-21 Eylül'de TOSFED organizasyonuyla İstanbul Park'ta; elektrikli ve benzinli araçlar çifte finalde yarışacak.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:37
FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası 20-21 Eylül'de

FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası'nın final hafta sonu, 20-21 Eylül tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

TOSFED'in açıklamasına göre, organizasyon "World RX of Türkiye" adıyla düzenlenecek ve elektrikli ve benzinli araçların karşı karşıya geleceği "teknolojilerin savaşı" konseptiyle, yarı asfalt, yarı toprak parkurda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Spor Toto ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek. Organizasyonda Dünya Şampiyonası'nın son iki ayağı ve Avrupa Şampiyonası'nın son yarışı yapılacak. Böylece İstanbul Park'ta hem dünya hem de Avrupa şampiyonları belli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Geçtiğimiz yıl FIA yetkilileri tarafından sezonun en başarılı yarışı olarak nitelenen World RX Türkiye organizasyonunu, bu kez Avrupa Şampiyonası ile beraber düzenlecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. FIA, TOSFED'e güvenerek bu sezonki tek çift yarış hafta sonunu bizim organize etmemizi istedi. Biz de öncelikle öğrencilerimizi ve gençlerimizi düşünerek tüm yarışseverler için bilet fiyatlarını makul seviyede tuttuk. Bu yıl çok daha fazla takımın katılacağı, hem sporumuzun hem de ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir etki yaratacak dünyanın en heyecanlı yarışlarından birisine tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İzleyiciler, hem teknik farklılıkları hem de yüksek tempolu mücadeleleri bir arada görme fırsatı bulacak; organizasyonun Türkiye motorsporları için önemli bir vitrin oluşturması bekleniyor.

