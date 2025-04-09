Rally Bodrum 2025: Türkiye Ralli Şampiyonası İkinci Ayağı 17-19 Nisan'da Düzenlenecek

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası Başlıyor

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 17-19 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon Detayları

KAROSK'tan yapılan açıklamaya göre, ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen bu etkinlik, iki gün boyunca bölgenin göz alıcı doğal güzelliklerini sergileyen asfalt zeminli etaplarda koşulacak.

Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Rally Bodrum öncesinde, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in katılımıyla bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi organizasyonu destekliyor.

Start ve Etaplar

17 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda başlayacak olan yarış, Bodrum yarımadasının en büyük spor organizasyonları arasında yer alıyor. 18 Nisan Cuma günü, Milas-Bodrum arasındaki Karacahisar, Fesleğen, Mazı bölgelerindeki 6 özel etap geçilecek.

Final Etapları ve Ödül Töreni

19 Nisan Cumartesi sabahı saat 08.00'de start alacak ekipler, Bodrum'daki Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerinde yer alan 6 özel etap ile yarışlarını sürdürecek. Etkinlik, saat 14.30'dan itibaren Bodrum Belediye Meydanı'ndaki finiş seremonisi ve ödül töreni ile sona erecek.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum", Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 17-19 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek. Rally Bodrum öncesinde, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum", Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 17-19 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek. Rally Bodrum öncesinde, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.