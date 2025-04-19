Rally Bodrum'da Zafer Toksport WRT Ekibinin

Rally Bodrum'da Toksport WRT Ekibinin Başarısı

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum, Toksport WRT takımından Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin birinciliği ile sona erdi.

Organizasyon Destekleyicileri

Bu büyük organizasyon, Bodrum Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Milas Kaymakamlıkları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Gazeteciler Cemiyeti gibi birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla gerçekleştirildi ve Bodrum Belediye Meydanı'nda tamamlandı.

Podyumda Yer Alan Ekiplere Bakış

Bu yılki rallinin ikinciliğini GP Garage My Team'in Romanyalı ekibi Andrei Girtofan-Dorun Pulpea elde etti. Üçüncü sırayı ve Sınıf 3 birinciliğini ise Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi aldı.

Genç ve Master Pilotlarda Başarılar

Ralli boyunca 47 otomobil ve 94 sporcu yarıştı. Team Petrol Ofisi'nin Fransız pilotu Kerem Kazaz, genç pilotlar birincisi olarak dikkat çekti ve ayrıca Nothing özel ödülünü kazandı.

Master pilotlar birinciliğini, Şener Güray ile yarışan Uğur Soylu aldı. Kadın pilotlar kategorisinde ise Yusuf Çalık ile birlikte yarışan kızı Eda Soylu birinciliği elde etti.

Sınıflar Arasındaki Mücadeleler

Sınıf 4 ve İki Çeker klasmanlarında Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren ekibi Bodrum'da da zafer ile ayrıldı. Sınıf Nde GP Garage My Team'den Okan Öztürk-Hakan Uçucu, Sınıf 5te ise Demir Sancaklı-Aras Dinçer birincilikleri paylaştı.

Berç Arhanyan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Evren Olcay-Yenal Kaya birinci oldu, ayrıca kategori 2 birinciliğini de kazandı.

Sonuçlar ve Gelecek Yarış

Özgür Yürük-Mutlu Güler ekibi genel klasman ikinciliğini ve kategori 4 birinciliğini elde ederken, kupanın üçüncüsü ve kategori 3 birincisi ise Yaman Yılmaz-Ali Emre Yılmaz ekibi oldu.

Kategori 1'de Faruk Sayın-Hilal Olgun başarıyla birincilik elde etti. Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası kadın pilotlarda Çiğdem Tümerkan, kadın co-pilotlarda ise Derya Ulus birinci oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 24-25 Mayıs tarihlerinde Bursa Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı olan "Rally Bodrum", Toksport WRT takımından Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin birinciliğiyle sona erdi. Yarışmacılar iki gün boyunca Milas ve Bodrum ilçelerinde belirlenen asfalt parkurlarda mücadele etti.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı olan "Rally Bodrum", Toksport WRT takımından Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin birinciliğiyle sona erdi. Yarışmacılar iki gün boyunca Milas ve Bodrum ilçelerinde belirlenen asfalt parkurlarda mücadele etti.