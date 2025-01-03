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RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'a Konuk Oluyor

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:40
RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'a Konuk Oluyor

RAMS Başakşehir, Adana Demirspor ile Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak olan bu heyecan dolu mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Bilgisi

Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar olarak belirlenmiş durumda.

Takım Performansları

Büyük mücadele öncesinde RAMS Başakşehir, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi ile 23 puan toplayarak 7. sırada yer almaktadır. Öte yandan, ligde son 2 maçını kazanan Adana Demirspor, 19. ve son sırada bulunurken, 5 puanla haftaya girmiştir.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

RAMS Başakşehir'de, kırmızı kart cezası nedeniyle Ousseynou Ba Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, Adana Demirspor'dan Başakşehir'e transfer olan Yusuf Sarı da transfer döneminin henüz başlamaması nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Deplasman mücadelesinin, her iki takım için de büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

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