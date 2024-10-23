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RAMS Başakşehir Celje'ye Konuk Oluyor

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Celje ile oynanacak maçı final niteliğinde gördüklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:23
RAMS Başakşehir Celje'ye Konuk Oluyor

RamS Başakşehir ve Celje Maçına Doğru

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın Slovenya ekibi Celje ile karşılaşacak olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, önemli bir mücadeleye çıktıklarını belirtti. Atan, "Final gibi bir maç oynayacağız" dedi.

Çağdaş Atan'ın Açıklamaları

Atan, Celje Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında golcü oyuncusu Krzysztof Piatek ile bir araya geldi. Basın toplantısında, Ankara’da gerçekleşen terör saldırısına değinen Atan, "Sözlerime bu üzücü olayla başlıyorum. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Celje'nin topa sahip olmayı seven bir takım olduğuna dikkati çeken teknik direktör, "Biz de topa sahip olan bir ekibiz. Yarın hem toplu hem de topsuz oyunumuzu iyi bir şekilde oynamamız gereken bir karşılaşma olacak. Eğer UEFA Konferans Ligi’nde devam etmek istiyorsak, bu tarz maçları kazanmamız gerekiyor. Bu nedenle bizim için çok önemli bir karşılaşma" dedi.

Rakip Teknik Direktörde İddialı Konuştu

Celje'nin teknik direktörü Albert Riera'nın "Yarın kazanacağız" yönündeki sözleri sorulduğunda, Atan, "İddialı teknik adamlara her zaman saygı duyarım çünkü ben de iddialıyım. Ancak konuşmaktan ziyade sahada performans sergilemek daha önemlidir" şeklinde yanıtladı.

Atan, yarınki maçta rotasyon yapmayı planlamadıklarını ve en iyi 11'leri ile sahada olmayı arzuladıklarını belirtti. Sadece Serdar'ın kadroda yer almayacağını açıkladı.

Piatek'in Beklentileri

Başkşehir'in yıldız oyuncusu Piatek, "Yarın ilginç bir karşılaşma olacak. İki takım da futbol oynamayı ve topa sahip olmayı seven takımlar. Ancak biz kazanıp 3 puanı alarak evimize dönmek istiyoruz. Kendi adıma burada gol atmak önem taşıyor. Hocamızla bu maça yönelik bazı konuları konuşuyoruz ama bunları burada paylaşamam" dedi.

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