RAMS Başakşehir, Cercle Brugge Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

RAMS Başakşehir, Cercle Brugge Randevusuna Hazır

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında yarın Belçika ekibi Cercle Brugge ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Jan Breydel Stadı'ndaki idman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Philippe Keny ve Joao Figueiredo, Brugge'deki antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

İdman öncesinde Başakşehir'in teknik heyeti ve futbolcular, Jan Breydel Stadı'nda takım fotoğrafı çektirerek moral buldu.

Cercle Brugge ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.