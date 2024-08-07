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RAMS Başakşehir, Gürcistan'da Üstünlük Arıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan'nın Iberia Tiflis'le karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:03
RAMS Başakşehir, Gürcistan'da Üstünlük Arıyor

RAMS Başakşehir Gürcistan Deplasmanında

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşılaşacak. Maç, Mikheil Meskhi Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak.

Hakem ve Yardımcı Hakemler

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan David Dickinson yönetecek. Dickinson’ın yardımcıları ise David McGeachie ve Francis Connor olacak.

Rövanş Maçı

Bu mücadelenin rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Iberia Tiflis'in Önceki Turu

Iberia Tiflis, bir önceki turda Arnavut temsilcisi Partizaniyi Gürcistan'da 2-0 yenip, deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Olası Eşleşmeler

RAMS Başakşehir, eğer rakibini eleyebilirse, play-off etabında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah arasında tur atlayan ekiple karşılaşacak.

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