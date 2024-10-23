RAMS Başakşehir Hazırlıklarını Tamamladı

RAMS Başakşehir, Celje Maçına Odaklandı

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir, yarın Slovenya'nın Celje takımıyla karşılaşacak. Takım, bu önemli müsabaka için hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanda Basına Açık Bölüm

Maçın oynanacağı Celje Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına kapalı olarak uygulandı. Turuncu-lacivertli ekip, basına açık bölümde ısınma ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

Taktik Çalışmalar Gizli

İdmanın basına kapalı olan kısmında ise takımın taktiksel çalışmalara odaklandığı bilgisi geldi. Bu hazırlıklar, Celje ile yapılacak karşılaşma açısından büyük bir önem taşıyor.

Sakatlık Durumu

Başakşehir'de, sakatlığı nedeniyle Serdar Gürler bu önemli maça kadroda yer almadı. Takım, maça tam kadro gitmeyi hedefliyor.

Maç Bilgileri

Yarın Celje Stadı'nda gerçekleştirilecek olan bu mücadele, Türkiye Saati ile 19.45'te başlayacak. Başakşehir, bu zorlu deplasmanda galibiyet hedefliyor.