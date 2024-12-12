DOLAR
34,89 -0,08%
EURO
36,62 -0,03%
ALTIN
3.010,99 1,17%
BITCOIN
3.480.397,16 1,54%

RAMS Başakşehir, Heidenheim'i İlk Yarıda 2-0 Geçti

UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, Heidenheim'i ilk yarıda 2-0 ile mağlup etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:45
RAMS Başakşehir, Heidenheim'i İlk Yarıda 2-0 Geçti

RAMS Başakşehir, Heidenheim Maçının İlk Yarısını Önde Tamamladı

UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, Alman temsilcisi Heidenheim karşısında ilk yarıyı 2-0’lık skorla önde kapattı.

Heyecanlı Anlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki ekip de şans bulmaya çalıştı. 2. dakikada Heidenheim’ın geliştirdiği atakta, Leo Scienza'nın kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta, kaleci Muhammed Şengezer topu iki hamlede kontrol etti.

Maçın 6. dakikasında ise RAMS Başakşehir, öne geçti. Onur Ergün, orta sahadan kazandığı topu soldaki Piatek ile buluşturdu. Piatek’in arka direğe yerden gönderdiği pası Deniz Türüç, ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Fark Açılıyor

18. dakikada RAMS Başakşehir, farkı 2’ye çıkardı. Deniz Türüç’ün sol kanattan kullandığı kornerde, kaleci Eicher’in çıkardığı top sonrasında yaşanan karambolde, Crespo, yakın mesafeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Heidenheim'dan Cevaplar

40. dakikada Heidenheim, gole çok yaklaştı. Honsak’ın sol kanattan yaptığı ortada, arka direkte kafayla dokunan Schöppner’in vuruşu üst direkten döndü. Topun altı pasa düşmesiyle Kerber, röveşatayı kaleye göndermeye çalıştı ancak top az farkla üstten dışarı gitti.

İlk yarının son dakikalarında, 45+2. dakikada Deniz Türüç’ün uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Eicher topu köşeden çıkarmayı başardı.

İlk Yarının Sonucu

Karşılaşmanın ilk yarısı, RAMS Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Malmö ile Berabere Kalarak Namağlup Ünvanını Korudu
2
RAMS Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 Geçerek UEFA Konferans Ligi'nde Öne Geçti
3
Galatasaray, Malmö ile 2-2 Berabere Kaldı! UEFA Avrupa Ligi Heyecanı Devam Ediyor
4
Bodo/Glimt-Beşiktaş Maçının Detayları Açıklandı!
5
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı 3-1 Mağlup Etti
6
Denizlispor'da Olağanüstü Genel Kurulda Aday Çıkmadı
7
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Takım Performansını Değerlendirdi

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar