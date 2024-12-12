RAMS Başakşehir, Heidenheim'i İlk Yarıda 2-0 Geçti

RAMS Başakşehir, Heidenheim Maçının İlk Yarısını Önde Tamamladı

UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, Alman temsilcisi Heidenheim karşısında ilk yarıyı 2-0’lık skorla önde kapattı.

Heyecanlı Anlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki ekip de şans bulmaya çalıştı. 2. dakikada Heidenheim’ın geliştirdiği atakta, Leo Scienza'nın kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta, kaleci Muhammed Şengezer topu iki hamlede kontrol etti.

Maçın 6. dakikasında ise RAMS Başakşehir, öne geçti. Onur Ergün, orta sahadan kazandığı topu soldaki Piatek ile buluşturdu. Piatek’in arka direğe yerden gönderdiği pası Deniz Türüç, ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Fark Açılıyor

18. dakikada RAMS Başakşehir, farkı 2’ye çıkardı. Deniz Türüç’ün sol kanattan kullandığı kornerde, kaleci Eicher’in çıkardığı top sonrasında yaşanan karambolde, Crespo, yakın mesafeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Heidenheim'dan Cevaplar

40. dakikada Heidenheim, gole çok yaklaştı. Honsak’ın sol kanattan yaptığı ortada, arka direkte kafayla dokunan Schöppner’in vuruşu üst direkten döndü. Topun altı pasa düşmesiyle Kerber, röveşatayı kaleye göndermeye çalıştı ancak top az farkla üstten dışarı gitti.

İlk yarının son dakikalarında, 45+2. dakikada Deniz Türüç’ün uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Eicher topu köşeden çıkarmayı başardı.

İlk Yarının Sonucu

Karşılaşmanın ilk yarısı, RAMS Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.