RAMS Başakşehir-Heidenheim Maçının Detayları Açıklığa Kavuştu

RAMS Başakşehir-Heidenheim Maç Bilgileri

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında oynanacak olan RAMS Başakşehir-Heidenheim maçı için merakla beklenen detaylar açıklandı. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Hakemler

Maçın hakemleri ise İtalya'dan gelen isimlerden oluşuyor. Hakemler: Marco Guida, Davide Imperiale, Alessio Berti olarak belirlenmiştir.

Takım Kadroları

RAMS Başakşehir takımının İlk 11'de yer alacak oyuncuları şu şekilde:

Muhammed Şengezer

Duarte

Hamza Güreler

Opoku

Lima

Kemen

Onur Ergün

Crespo

Deniz Türüç

Davidson

Piatek

Rakip takım Heidenheim kadrosu ise aşağıdaki gibi şekillendi:

Eicher

Busch

Maloney

Siersleben

Theuerkauf

Dorsch

Kerber

Leo Scienza

Beck

Wanner

Breunig

Bu kritik karşılaşma, UEFA Konferans Ligi'nde her iki takım için de büyük önem taşıyor. Tüm futbol severler bu heyecan dolu maçı sabırsızlıkla bekliyor!