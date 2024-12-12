RAMS Başakşehir-Heidenheim Maçının Detayları Açıklığa Kavuştu

RAMS Başakşehir-Heidenheim Maç Bilgileri
UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında oynanacak olan RAMS Başakşehir-Heidenheim maçı için merakla beklenen detaylar açıklandı. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Hakemler
Maçın hakemleri ise İtalya'dan gelen isimlerden oluşuyor. Hakemler: Marco Guida, Davide Imperiale, Alessio Berti olarak belirlenmiştir.
Takım Kadroları
RAMS Başakşehir takımının İlk 11'de yer alacak oyuncuları şu şekilde:
- Muhammed Şengezer
- Duarte
- Hamza Güreler
- Opoku
- Lima
- Kemen
- Onur Ergün
- Crespo
- Deniz Türüç
- Davidson
- Piatek
Rakip takım Heidenheim kadrosu ise aşağıdaki gibi şekillendi:
- Eicher
- Busch
- Maloney
- Siersleben
- Theuerkauf
- Dorsch
- Kerber
- Leo Scienza
- Beck
- Wanner
- Breunig
Bu kritik karşılaşma, UEFA Konferans Ligi'nde her iki takım için de büyük önem taşıyor. Tüm futbol severler bu heyecan dolu maçı sabırsızlıkla bekliyor!