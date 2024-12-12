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RAMS Başakşehir-Heidenheim Maçının Detayları Açıklığa Kavuştu

UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir ile Heidenheim arasında oynanacak maçın hakem ve kadroları belli oldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 19:44
RAMS Başakşehir-Heidenheim Maçının Detayları Açıklığa Kavuştu

RAMS Başakşehir-Heidenheim Maç Bilgileri

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında oynanacak olan RAMS Başakşehir-Heidenheim maçı için merakla beklenen detaylar açıklandı. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Hakemler

Maçın hakemleri ise İtalya'dan gelen isimlerden oluşuyor. Hakemler: Marco Guida, Davide Imperiale, Alessio Berti olarak belirlenmiştir.

Takım Kadroları

RAMS Başakşehir takımının İlk 11'de yer alacak oyuncuları şu şekilde:

  • Muhammed Şengezer
  • Duarte
  • Hamza Güreler
  • Opoku
  • Lima
  • Kemen
  • Onur Ergün
  • Crespo
  • Deniz Türüç
  • Davidson
  • Piatek

Rakip takım Heidenheim kadrosu ise aşağıdaki gibi şekillendi:

  • Eicher
  • Busch
  • Maloney
  • Siersleben
  • Theuerkauf
  • Dorsch
  • Kerber
  • Leo Scienza
  • Beck
  • Wanner
  • Breunig

Bu kritik karşılaşma, UEFA Konferans Ligi'nde her iki takım için de büyük önem taşıyor. Tüm futbol severler bu heyecan dolu maçı sabırsızlıkla bekliyor!

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