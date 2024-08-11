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RAMS Başakşehir-Iberia Tiflis Maçını Polonyalı Hakem Yönetecek

RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçında Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetiminde sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:04
RAMS Başakşehir-Iberia Tiflis Maçını Polonyalı Hakem Yönetecek

RAMS Başakşehir'in Üst Düzey Maçı

15 Ağustos Perşembe günü, RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun rövanş maçında Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşı karşıya gelecek.

Hakem Atamaları

Maçın hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski olarak belirlendi. Müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Yardımcı Hakemler

Pawel Raczkowski'ye asist edecek hakemler Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik olacak. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi Jaroslaw Przybyl olarak atanmıştır.

Bu önemli karşılaşmada, RAMS Başakşehir, taraftarının desteğiyle galibiyet hedefliyor.

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