RAMS Başakşehir İle İlk Galibiyet: Heidenheim'ı 3-1 Yendi

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı 3-1 Yendi

Almanya'nın Heidenheim ekibini 3-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen bu mücadelede, turuncu-lacivertliler hızlı başladığı maçta 6. dakikada Deniz Türüç ile öne geçti.

İlk Yarıda Farkı artırdı

Başakşehir, 18. dakikada Miguel Crespo ile farkı 2'ye çıkardı ve bu gol, Crespo'nun Avrupa arenasındaki ilk golü oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan Heidenheim, 61. dakikada Honsak ile farkı 1'e indirse de, Krzysztof Piatek 68. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Bu galibiyetle RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde sezonun ilk 3 puanını almış oldu.

Düşük Puan Durumu

Daha önce Rapid Wien ve Celje ile oynadığı maçları kaybeden, Kopenhag ve Petrocub ile berabere kalan RAMS Başakşehir, bu galibiyetle toplamda 5 puana ulaştı.

Gol Atma ve Yeme İstatistikleri

Heidenheim maçında 3 gol atan RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta da gol atıp, kalesinde gol gördü. Toplamda 8 gol sevinci yaşayan takım, rakiplerinden ise 11 gol yedi.

Piatek'in Başarısı

Krzysztof Piatek, Heidenheim karşısında attığı golle sezon genelindeki toplam gol sayısını 17'ye çıkardı. Trendyol Süper Lig'de 9 golle zirvede yer alan Piatek, lig aşamasında 4. golünü bu maçta atmış oldu.

İlginç Anlar ve Mesajlar

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Heidenheim kalecisi Eicher, Benoit Muhammed'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Ayrıca, maçta futbolcular kadına yönelik şiddete karşı mesaj vermek amacıyla yüzlerini boyayarak "Şiddete kırmızı kart" kampanyasına destek verdi.