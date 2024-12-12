DOLAR
34,87 0%
EURO
36,59 0,02%
ALTIN
3.008,48 0,03%
BITCOIN
3.481.271,55 -0,03%

RAMS Başakşehir İle İlk Galibiyet: Heidenheim'ı 3-1 Yendi

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 23:52
RAMS Başakşehir İle İlk Galibiyet: Heidenheim'ı 3-1 Yendi

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı 3-1 Yendi

Almanya'nın Heidenheim ekibini 3-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen bu mücadelede, turuncu-lacivertliler hızlı başladığı maçta 6. dakikada Deniz Türüç ile öne geçti.

İlk Yarıda Farkı artırdı

Başakşehir, 18. dakikada Miguel Crespo ile farkı 2'ye çıkardı ve bu gol, Crespo'nun Avrupa arenasındaki ilk golü oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan Heidenheim, 61. dakikada Honsak ile farkı 1'e indirse de, Krzysztof Piatek 68. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Bu galibiyetle RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde sezonun ilk 3 puanını almış oldu.

Düşük Puan Durumu

Daha önce Rapid Wien ve Celje ile oynadığı maçları kaybeden, Kopenhag ve Petrocub ile berabere kalan RAMS Başakşehir, bu galibiyetle toplamda 5 puana ulaştı.

Gol Atma ve Yeme İstatistikleri

Heidenheim maçında 3 gol atan RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta da gol atıp, kalesinde gol gördü. Toplamda 8 gol sevinci yaşayan takım, rakiplerinden ise 11 gol yedi.

Piatek'in Başarısı

Krzysztof Piatek, Heidenheim karşısında attığı golle sezon genelindeki toplam gol sayısını 17'ye çıkardı. Trendyol Süper Lig'de 9 golle zirvede yer alan Piatek, lig aşamasında 4. golünü bu maçta atmış oldu.

İlginç Anlar ve Mesajlar

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Heidenheim kalecisi Eicher, Benoit Muhammed'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Ayrıca, maçta futbolcular kadına yönelik şiddete karşı mesaj vermek amacıyla yüzlerini boyayarak "Şiddete kırmızı kart" kampanyasına destek verdi.

İLGİLİ HABERLER

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt: 'Başakşehir Galibiyeti Hak Etti'
2
Fenerbahçe Beko, Monaco'ya 99-69 Yenildi
3
RAMS Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
4
Deniz Türüç: Başakşehir, Her Maça Kazanmak İçin Çıkıyor
5
UEFA Avrupa Ligi: Bodo/Glimt 2 - Beşiktaş 1 (İlk Yarı Sonucu)
6
Malmö Teknik Direktörü Rydström: 'Beraberlik bizim için olumlu'

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar