RAMS Başakşehir Kopenhag ile Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Kopenhag ile Karşılaşacak
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesinde Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Maç için hazırlıklar tamamlandı ve kadrolar belli oldu.
Maç Detayları
Stat: Parken
Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia (Hollanda)
Kopenhag'ın Kadrosu
- Trott
- Huescas
- Pereira
- Lopez
- Diks
- Clem
- Lerager
- Elyounoussi
- Froholdt
- Mattsson
- Onugkha
RAMS Başakşehir'in Kadrosu
- Muhammed Şengezer
- Duarte
- Ba
- Opoku
- Lima
- Onur Ergün
- Berat Özdemir
- Figueiredo
- Berkay Özcan
- Davidson
- Keny
Her iki takım için de önemli bir mücadele olacak bu karşılaşmanın sonuçları merakla bekleniyor.