RAMS Başakşehir Kopenhag ile Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Kopenhag ile Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesinde Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Maç için hazırlıklar tamamlandı ve kadrolar belli oldu.

Maç Detayları

Stat: Parken

Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia (Hollanda)

Kopenhag'ın Kadrosu

Trott

Huescas

Pereira

Lopez

Diks

Clem

Lerager

Elyounoussi

Froholdt

Mattsson

Onugkha

RAMS Başakşehir'in Kadrosu

Muhammed Şengezer

Duarte

Ba

Opoku

Lima

Onur Ergün

Berat Özdemir

Figueiredo

Berkay Özcan

Davidson

Keny

Her iki takım için de önemli bir mücadele olacak bu karşılaşmanın sonuçları merakla bekleniyor.