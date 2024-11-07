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RAMS Başakşehir Kopenhag ile Karşılaşıyor

UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, Kopenhag'a konuk oluyor. Maçın detayları ve kadroları burada.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 22:02
RAMS Başakşehir Kopenhag ile Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Kopenhag ile Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesinde Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Maç için hazırlıklar tamamlandı ve kadrolar belli oldu.

Maç Detayları

Stat: Parken

Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia (Hollanda)

Kopenhag'ın Kadrosu

  • Trott
  • Huescas
  • Pereira
  • Lopez
  • Diks
  • Clem
  • Lerager
  • Elyounoussi
  • Froholdt
  • Mattsson
  • Onugkha

RAMS Başakşehir'in Kadrosu

  • Muhammed Şengezer
  • Duarte
  • Ba
  • Opoku
  • Lima
  • Onur Ergün
  • Berat Özdemir
  • Figueiredo
  • Berkay Özcan
  • Davidson
  • Keny

Her iki takım için de önemli bir mücadele olacak bu karşılaşmanın sonuçları merakla bekleniyor.

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