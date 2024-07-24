RAMS Başakşehir, La Fiorita Maçına Tam Kadro Hazır

RAMS Başakşehir, La Fiorita Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmasında yarın San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, hazırlıklarını başarıyla tamamladı.
Son Antrenman Detayları
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, basına kapalı ilk 15 dakikasıyla başladı. Antrenmanın başlangıcında ısınma hareketleri yapıldı; ardından ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. RAMS Başakşehir, bu antrenmanla birlikte La Fiorita karşısında zorlu mücadeleye hazır hale geldi.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman yaptı.