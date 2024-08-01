RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı Mağlup Ederek UEFA Konferans Ligi'nde İlerliyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İlerliyor
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci eleme turu kapsamında oynadığı rövanş maçında, önceki karşılaşmayı 6-1 kazanmasının ardından, San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura geçmeyi başardı.
Maçın Detayları
Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Başakşehir, rakip kalede birçok fırsat buldu ve bunları değerlendirmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte, İstanbul temsilcisi Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor. Başakşehir'in Avrupa'daki Hedefleri
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde daha ileri turlara geçmeyi hedefliyor. Takım, futbolseverlerin desteğiyle başarılarına devam etmeyi umuyor.