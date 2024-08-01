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RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı Mağlup Ederek UEFA Konferans Ligi'nde İlerliyor

RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:36
RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı Mağlup Ederek UEFA Konferans Ligi'nde İlerliyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İlerliyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci eleme turu kapsamında oynadığı rövanş maçında, önceki karşılaşmayı 6-1 kazanmasının ardından, San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura geçmeyi başardı.

Maçın Detayları

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Başakşehir, rakip kalede birçok fırsat buldu ve bunları değerlendirmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte, İstanbul temsilcisi Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor. Başakşehir'in Avrupa'daki Hedefleri

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde daha ileri turlara geçmeyi hedefliyor. Takım, futbolseverlerin desteğiyle başarılarına devam etmeyi umuyor.

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