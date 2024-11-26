DOLAR
34,64 -0,22%
EURO
36,41 -0,23%
ALTIN
2.925,94 -0,25%
BITCOIN
3.232.974,42 1,43%

RAMS Başakşehir, Petrocub Maçına Hazır!

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:36
RAMS Başakşehir, Petrocub Maçına Hazır!

RAMS Başakşehir, Petrocub Maçına Hazır!

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek olan RAMS Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak, koordinasyon çalışması ile devam etti.

İdmanın basına kapalı kısmında ise takımın taktiksel çalışmalar yaptığı öğrenildi. Antrenmana, kadro dışı bırakılan Berkay Özcan katılmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'un Hedefi: Rehavete Kapılmadan Devam
2
Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
UEFA'dan Lale Orta ve Dilan Deniz Gökçek'e Önemli Görev
4
Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
5
Cizre Belediyespor, Alanya Belediyespor Maçına Hazır
6
Aslı İskit Çalışkan: Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Etmek Gurur Verici
7
Ali Türkkan'dan Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor