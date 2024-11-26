RAMS Başakşehir, Petrocub Maçına Hazır!

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek olan RAMS Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak, koordinasyon çalışması ile devam etti.

İdmanın basına kapalı kısmında ise takımın taktiksel çalışmalar yaptığı öğrenildi. Antrenmana, kadro dışı bırakılan Berkay Özcan katılmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.