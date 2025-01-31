RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor ile Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Samsunspor ile Yorucu Bir Mücadeleye Çıkıyor

RAMS Başakşehir, Trendoyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı üst düzey hakemlerden Çağdaş Altay yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 20 maçı geride bırakan Başakşehir, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 29 puanla 7. sırada bulunurken; Samsunspor, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

4 Futbolcu Eksik

Maç öncesi RAMS Başakşehir'de 4 futbolcunun eksikliği dikkat çekiyor. Sarı kart cezası nedeniyle Ousseynou Ba mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca tedavi süreçleri süren Onur Ergün, Patryk Szysz ve Christopher Operi de sahada yer alamayacak.

Öte yandan, geçen hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyen Leo Duarte'nin durumu maç öncesinde netlik kazanacak.