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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Celje'ye 5-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:40
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Celje-RAMS Başakşehir Maçının Ardından

UEFA Konferans Ligi'nde düzenlenen ikinci hafta mücadelesinde, RAMS Başakşehir, Slovenya'nın Celje ekibine 5-1 gibi ağır bir skorla mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, takımın teknik direktörü Çağdaş Atan, bu karşılaşmanın kariyerindeki en zor mücadelelerden biri olduğunu ifade etti.

Çağdaş Atan'ın Açıklamaları

Atan, maçın başında birkaç iyi pozisyona girdiklerini ancak ilk golü yedikten sonra oyuna hâkim olma çabalarının sonuç vermediğini belirtti:

"10 yıllık teknik adamlık kariyerimin en ağır maçlarından birini oynadık. Maçın başında bir iki iyi pozisyona girerek başladık. Gol atacağımızı düşünürken ilk golü yedik. Golden sonra oyuna hakim olmaya çalıştık ama çok kolay goller yedik. Gol yedikçe kırılmaya devam ettik."

İkinci yarı için bir umut beslediklerini ancak bu umudun da gerçekleşmediğini ifade eden Atan, "İkinci yarı erken golle oyuna dönmek istedik ama her oyuna döneceğimizi düşündüğümüz anda gol yiyerek daha fazla hayal kırıklığına uğradık ve çok ağır bir mağlubiyet aldık," dedi.

Üst Tura Çıkma Şansı Hakkında

Çağdaş Atan, takımının UEFA Konferans Ligi'nde üst tura çıkma şansı üzerine ise, "Son 2-3 maçtır gelen bir form düşüklüğü vardı ama bu maçla birlikte bunu tekrar pozitif ivmelenmeye çevireceğimizi düşünüyorduk," açıklamasını yaptı. Ancak bu mağlubiyetin, üst tura çıkma şanslarını imkânsız hale getirdiğini belirtti.

"Baktığınız zaman bugünkü oyun da ilk 8’i zorlayacakmışız gibi durmuyor," diyen Atan, tekrar sıkı bir çalışma içerisine girmeleri gerektiğini vurguladı:

"Yoğun bir fikstürden geçiyoruz ama buna hazırlıklıydık, iyi çalıştık ama bunu sahaya yansıtamadık. 8.’lik ve 24.’lük arasında yer aldığınızda play-off hakkını elde ediyorsunuz. Bundan sonra amacımız orada konumlanıp play-off oynamak, ligde de yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek."

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