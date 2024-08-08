RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Gürcistan'da Galip Geldi

RAMS Başakşehir Gürcistan'da Tarih Yazdı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu kapsamında RAMS Başakşehir, kritik bir maça çıkarak Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Maçın başlangıcından itibaren her iki takım da sahada etkin olmaya çalıştı. RAMS Başakşehir, üstün oyunuyla dikkat çekti ve ilk yarıda bulduğu fırsatları değerlendirerek maçı önde götürmeyi başardı.

Sonuç ve Önceki İstatistikler

RAMS Başakşehir, deplasmanda oynadığı bu zorlu mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanarak, bir adım öne geçti. Bu galibiyet, takım için büyük bir motivasyon kaynağı oldu ve rövanş maçı öncesinde avantaj sağladı.