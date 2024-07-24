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RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'ne Merhaba Diyor

Başakşehir, La Fiorita ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçıyla sezonu açıyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:21
RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'ne Merhaba Diyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'na Hazır

Turuncu-lacivertli ekip, 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımını konuk edecek.

Maç Detayları

Bu önemli karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Maçın hakemliğini Milos Boskovic üstlenecek ve yardımcıları Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic olacak.

Geçtiğimiz Sezon Başarıları

Başakşehir, 2022-2023 sezonunu Süper Lig'de 4. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Rövanş Maçı

İki takım arasındaki rövanş maçı ise 1 Ağustos'ta San Marino'da gerçekleştirilecek. Turu geçen ekip, 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan) ve Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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