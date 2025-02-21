Rangers'tan Fenerbahçe Eşleşmesine Dair Heyecan Verici Açıklamalar

Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement ve oyuncu Nicolas Raskin, Fenerbahçe ile yapacakları eşleşmeyi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:44
Rangers'tan Fenerbahçe Eşleşmesine Dair Heyecan Verici Açıklamalar

Rangers Teknik Direktörü ve Oyuncusundan Fenerbahçe Yorumu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen İskoçya ekibi Rangers'ta teknik direktör Philippe Clement, sarı-lacivertlilerin gerçekten güçlü bir takım olduğunu ifade etti. Bu eşleşmenin oldukça heyecan verici geçeceğini düşündüğünü belirten Clement, "Fenerbahçe, çok tecrübeli bir takım. Çok iyi bir teknik direktörleri var. Dzeko, Kostic, Amrabat ve Fred gibi oyuncuları tanıyorum. Ayrıca Strasbourg'da geçmişte oynamış olan Djiku da önemli bir futbolcu. Osayi-Samuel'in ise uzun zamandır Fenerbahçe'de oynadığını biliyoruz. Onların da tutkulu bir taraftar topluluğu var. Heyecanlı maçlar olacağını düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Nicolas Raskin: "Hiç Kimseden Korkmuyoruz"

Rangers'ın Belçikalı futbolcusu Nicolas Raskin de Fenerbahçe'nin üst düzey bir takım olduğuna dikkat çekti. Raskin, "Fenerbahçe, kadrosunda yer alan bazı oyuncularla üst düzey bir ekip. Jose Mourinho'nun takımlarının Avrupa'da başarılı olduğunu hatırlıyorum. Bu yüzden ilginç maçlar olacak. Her zaman inancımız var. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hiç kimseden korkmuyoruz. Maç maç düşüneceğiz ve kazanmaya çalışacağız. Türkiye'deki ilk müsabaka zor olacak, ancak iyi bir performans sergileyip avantajlı bir sonuç alarak İskoçya'ya dönmek istiyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

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