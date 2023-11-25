Real Madrid'den bedavaya transfer geliyor!

Trabzonspor Real Madrid'in eski yıldızı Isco'yu transfer alabilir! İşte detaylar...

Real Madrid'den bedavaya transfer geliyor!
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Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden Trabzonspor, güçlü bir kadro oluşturma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Trabzonspor, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurma hedefiyle transfer çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Real Madrid'in eski yıldızı Isco'nun adı gündeme geldi. Anastasios Bakasetas'ın ayrılma ihtimaline karşı planlarını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, 31 yaşındaki İspanyol futbolcu Isco'yu takımına katmayı düşünüyor.

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Isco, sezon başında Real Betis ile 1 yıllık sözleşme imzalamış ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Trabzonspor'un, devre arasında Isco ile prensip anlaşmasına varmak için görüşmelere başladığı belirtiliyor. Kulüp, bu transferi gelecek dönemin hazırlık kampına yetiştirmeyi planlıyor.

31 yaşındaki yetenekli futbolcu, bu sezon Real Betis formasıyla 17 resmi maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistle etkileyici bir performans sergiledi. Isco'nun Trabzonspor'a katılması, takımın orta saha gücünü daha da artırarak gelecek sezonda üst sıralara tırmanma hedefine olumlu bir katkı sağlayabilir.

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