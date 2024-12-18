Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa'da Pachuca'yı 3-0 Yenerek Şampiyon Oldu

Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa'da Şampiyonluk İlan Etti

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa, İspanyol devi Real Madrid ve Meksika temsilcisi Pachuca arasında gerçekleşti. Real Madrid, karşılaşmayı 3-0'lık skorla üstün tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

Maçın Öne Çıkan Anları

Real Madrid, Lusail Stadı'nda oynanan maça hızlı bir başlangıç yaptı. Rakip takım Pachuca'nın oyununu engellemek için üst seviyede baskı uygulayan Real Madrid, topa sahip olma konusunda da belirgin bir üstünlük sağladı.

37. dakikada, soldan gelişen Real Madrid atağında Bellingham'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Vinicius Junior, yapılan çalımla kaleciyi geçti ve boş pozisyondaki Mbappe'ye pasını aktararak takımını öne geçirdi: 1-0.

53. dakikada, Mbappe'nin pasında topla buluşan Rodrygo, ceza sahasının hemen dışından sağ alt köşeye etkili bir plase vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

81. dakikada, Vazquez'in ceza sahasında yaşadığı faul sonrasında, hakem Jesus Valenzuela VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 84. dakikada penaltıyı kullanan Vinicius Junior, kalecinin müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, Real Madrid sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve 2024 yılını, İspanya LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle kapattı.

Arda Güler, Real Madrid'de 5. Kupa Sevincini Yaşadı

FIFA Kıtalararası Kupa'da 88. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki 5. kupa sevinci için sahne aldı. Daha önce LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Güler, şimdi de FIFA Kıtalararası Kupa'nın kazananı olarak bu başarı serisine eklendi.

Öte yandan, Lusail Stadı'ndaki bu önemli mücadeleyi 67 bin 249 futbolseverin izlediği bildirildi.