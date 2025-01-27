Real Madrid LaLiga'da Zirvede Güçlü Farkla Ayrıldı

Real Madrid, LaLiga'nın lideri olarak en yakın takipçisi Atletico Madrid'in puan kaybettiği haftada Valladolid'i 3-0 mağlup ederek aradaki farkı 4 puana çıkardı. Bu sonuçla Madrid ekibi, art arda 4. galibiyetini elde etti.

Valladolid'i Zorlukla Geçtiler

Maçta Kylian Mbappe'nin hat-trick yapması dikkat çekerken, milli futbolcu Arda Güler 73. dakikada oyuna dahil oldu. Atletico Madrid, sahasında Villarreal ile 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Barcelona Fırtınası

Barcelona, sahasında Valencia'yı genç yetenek Fermin Lopez'in 2 gol, 2 asistle yıldızlaştığı mücadelede 7-1 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın 63 dakika görev aldığı Getafe, Real Sociedad deplasmanında 3-0'lık galibiyet elde etti.

Premier Lig'de Liverpool Üstünlüğünü Koruyor

Premier Lig lideri Liverpool, Ipswich Town'ı 4-1 yenerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Arsenal, zor bir maçta Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti. Manchester City, Chelsea'yi 3-1'lik skorla geçerek son 5 haftada 4. galibiyetine ulaştı.

Serie A'da Napoli Zirvede

Napoli, Juventus'u 2-1 yenerek üst üste 7. galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürdü. Milli futbolcu Kenan Yıldız ise Juventus'ta 65 dakika sahada kaldı. Son şampiyon Inter, Lecce'yi 4-0 yendi.

Bundesliga'da Bayern Münih'ten 5. Galibiyet

Bayern Münih, Freiburg'u 2-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini alırken, Bayer Leverkusen RB Leipzig ile 2-2 berabere kalıp puan kaybetti.

Ligue 1'de PSG'den Puan Kaybı

PSG, Reims ile 1-1 berabere kalarak 4 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Olimpik Marsilya, Nice deplasmanında 2-0 kaybederken, Monaco ise Rennes'i 3-2 mağlup etti.