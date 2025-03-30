Real Madrid, Leganes'i 3-2 Yenerken Arda Güler'in Penaltısı Tartışmalara Neden Oldu

Real Madrid, Leganes'i 3-2 Mağlup Etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında, Real Madrid evinde Leganes'i 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk yarıyı 2-1 geride tamamlayan Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı çevirmeyi başardı.

Arda Güler ve Tartışmalı Penaltı Kararı

Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, 52 gün aradan sonra tekrar Leganes karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 30. dakikada ceza sahasında Leganesli Oscar Rodriguez'in müdahalesiyle yerde kalan Arda, hakem Gonzalez Fuertes'in kararıyla takımına penaltı kazandırdı. Penaltıyı kullanan Kylian Mbappe, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Ancak Arda'nın düştüğü pozisyondaki penaltı kararı, tartışmalara yol açtı. Leganes kulübü sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirerek "Ne?" paylaşımında bulundu. İspanyol spor gazetesi Marca, eski futbol hakemi Perez Burrull'un değerlendirmesine göre, bu pozisyonun penaltı olmadığını belirtti.

İlk Yarıda Şok Gelişme

Leganes, 33. dakikada Diego Garcia ve 41. dakikada Dani Raba'nın golleriyle maçta öne geçerek ilk yarıyı 2-1 kapattı ve 70 binden fazla Madridli taraftarı şaşkına uğrattı.

İkinci Yarıda Real Madrid'in Geri Dönüşü

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Jude Bellingham ile skoru 2-2'ye getirdi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, 62. dakikada Arda Güler ve Brahim Diaz'ı oyundan alarak Rodrygo ve Vinicius'u sahaya sürdü. Ardından 76. dakikada, kazanılan serbest vuruşta Mbappe, topu ağlara göndererek Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi.

Mbappe Tarihe Geçiyor

Kylian Mbappe, böylece Real Madrid’deki ilk sezonunda toplamda 33 golle Cristiano Ronaldo ve Ruud Van Nistelrooy ile aynı seviyeye ulaştı. Real Madrid'de ilk sezonunda en fazla gol atan futbolcu unvanı Ivan Zamorano'ya ait; 1992-1993 sezonunda 37 gol atmıştı.

Puan Durumu ve Gelecek Maçlar

Bu galibiyetle puanını 63'e çıkaran Real Madrid, şampiyonluk yarışına devam ediyor ve lider Barcelona'nın hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor. Barcelona, 30 Mart'ta Katalan derbisinde Girona ile karşılaşacak. Üçüncü sıradaki Atletico Madrid ise, deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalarak 57 puanda kaldı.

Arda Güler'in Performansı

Bu sezon Real Madrid'de 29 lig maçında forma giyen Arda Güler, 7 kez ilk 11'de yer aldı ve 1 gol attı.