Real Madrid, Rayo Vallecano'ya Karşı 3-3 Beraberlik Aldı: Müthiş Derbi Mücadelesi

Real Madrid, Rayo Vallecano İle Derbide 3-3 Berabere Kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 17. haftasında oynanan Madrid derbisi, tam bir heyecan fırtınası oldu. Deplasmandaki Real Madrid, Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı ve önemli bir puan kaybı yaşadı.

İlk Yarıda Heyecan Doruğa Ulaştı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Rayo Vallecano, 4. dakikada Unai Lopez'in ve 36. dakikada Khalid Abdul Mumin'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Real Madrid, bu durum karşısında mücadeleyi bırakmadı. Federico Valverde (39. dakika) ve Jude Bellingham (45. dakika) ile adeta derbiyi alevlendirdi ve ilk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarıda Tansiyon Yükseldi

İkinci yarıda Rodrygo, 56. dakikada Real Madrid'i öne geçiren golü attı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Rayo Vallecano'dan İsi Palazon, 64. dakikada skoru yeniden eşitledi. Karşılaşma, böylece 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Öne Çıkan İsimler ve Cezalar

Real Madrid’de ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 79. dakikada Dani Ceballos ile yer değiştirdi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, 63. dakikada yedeklerden Vinicius'u oyuna alırken, bu oyuncu hakeme itiraz nedeniyle sarı kart gördü. Vinicius, böylece gelecek hafta Sevilla'ya karşı oynanacak maçta kart cezası durumuna düştü.

Bu sonuçla, Real Madrid 37 puanla ligin ikinci sırasında yer alırken, Rayo Vallecano 20 puanla 13’üncü sırada kalmaya devam etti.