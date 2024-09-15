Real Madrid, Sociedad'ı Deplasmanda Geçti

İspanya 1. Futbol Ligi, La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Özeti

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Ancak Real Madrid, ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyerek galibiyet gollerini penaltıdan buldu. Vinicius Junior (dk. 58) ve Kylian Mbappe (dk. 75) golleriyle takımına 3 puanı kazandırdı.

Arda Güler'in Performansı

Arda Güler, maçta ilk 11'de sahaya çıkarak dikkat çekti. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Jude Bellingham ve Aurelien Tchouameni'nin sakatlıkları nedeniyle Arda'yı Brahim Diaz ile birlikte ilk kez sahaya sürdü. Ancak Brahim Diaz, 24. dakikada sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kaldı.

Puan Durumu

Bu galibiyetle Real Madrid, puanını 11'e çıkararak lider Barcelona'nın bir puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Öte yandan, ligin üçüncü yenilgisini alan Real Sociedad, 4 puanla 16. sıraya geriledi.