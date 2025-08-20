DOLAR
Real Madrid, Xabi Alonso yönetiminde LaLiga'ya 1-0'la başladı

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, LaLiga 2025-2026'ya Kylian Mbappe'nin penaltısıyla 1-0 galibiyetle başladı; Arda Güler ilk 11'de yer aldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 00:09
Real Madrid, 2025-2026 LaLiga sezonunun açılış maçında Osasuna'yı Santiago Bernabeu'da 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Maçın özeti

Santiago Bernabeu Stadı'na 11 yıl sonra, bu kez Real Madrid'in futbolcusu değil teknik direktörü olarak dönen Xabi Alonso, ligdeki ilk maçında sahasında galibiyeti gördü. İlk yarıda maçın büyük bölümü Osasuna'nın yarı sahasında geçse de Real Madrid, son vuruşlarda etkili olamayınca ilk devre 0-0 tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında ceza sahasında yapılan müdahale sonrası verilen penaltıyı kullanan Kylian Mbappe, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sıcak havanın da etkisiyle futbol kalitesi düştü ve başka gol olmayınca maç 1-0 sona erdi.

Arda Güler ve ilk 11

Arda Güler, Xabi Alonso yönetiminde ilk 11'de yer aldı. Alonso, sezon öncesi oynanan maçların 7'sinde Arda'yı ilk 11'de sahaya sürmüş, milli futbolcu Dünya Kulüpler Kupası'ndaki 5 maçın 4'ünde başlangıçta forma giymişti. Arda, maçın 90. dakikasında yerini Daniel Ceballos'a bıraktı.

Arda'nın geçmiş lig performansları da kayda değer: LaLiga'da 2023-2024 sezonunda 10 maçta 6 gol atmış, geçen sezon ise ligde 28 maçta oynayıp 3 gol kaydetmişti.

Yeni transferler ve tribün

Alonso, takımın yeni transferleri Trent John Alexander, Dean Donny Huijsen ve Alvaro Carreras ile maça başladı. Maçın önemli anlarından biri de hafta içinde tanıtımı yapılan 18 yaşındaki Arjantinli forvet Franco Mastantuono'nun 68. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girmesi oldu.

Karşılaşmayı Arda Güler'in ailesi de tribünden takip etti; babası Ümit Güler ve annesi Serap Güler maçı izleyenler arasındaydı.

