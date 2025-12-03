Recep Uçar Çaykur Rizespor ile 1.5 Yıl İçin Anlaştı

Çaykur Rizespor, Recep Uçar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı; Uçar takıma güveniyor, alt gruptan çıkmayı ve baskılı oyunu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:00
Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ı getirdi. Deneyimli çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı; imza töreni Rizespor Stadı'nda gerçekleştirildi.

Başkan Turgut'tan veda ve karşılama

Toplantıyı açan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, kulübün hedefleri, takımın mevcut durumu ve yeni dönem planlamasını paylaştı. Turgut, Recep Uçar için "Rizespor ailesine hoş geldiniz. Allah hayırlı uğurlu etsin" sözleriyle hitap etti ve Uçar'a duyulan güveni vurguladı. Görevi kendi isteğiyle bırakan İlhan Paluta da teşekkür eden Turgut, "İlhan Hocamız çok karakterli, çok düzgün bir insandır. Hizmetleri kıymetlidir. Recep Hoca da aynı profilin üzerine koyarak ilerleyecektir" dedi.

Uçar'ın ilk mesajı

İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Recep Uçar, Çaykur Rizespor'da görev almanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirterek, "Bizi bu göreve layık gören başkanımıza ve yönetime teşekkür ediyorum. Tutkulu taraftarlarımızın önünde aynı heyecanı paylaşacağımız için çok heyecanlıyım" dedi. Uçar, kendisinden önce görev yapan İlhan Palut'a da teşekkür ederek onun "2,5 yıllık hizmetinin değerli olduğunu" ifade etti.

Takımın potansiyeline güvendiğini aktaran Uçar, "Kendime, ekibime, oyuncularımıza ve şehrin sinerjisine inanıyorum. Tek amacımız gece gündüz çalışarak bu takımı arzu ettiği konumlara getirmek" diye konuştu.

Hedefler ve oyun anlayışı

Uçar, ilk hedeflerinin takımın bulunduğu alt gruptan bir an önce sıyrılmak olduğunu belirterek, "Rizespor'u yeniden zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Dün akşamki Pendikspor maçını tribünden izlediğini söyleyen Uçar, oyuncuların ortaya koyduğu enerjiden memnun olduğunu vurguladı: "Sahada iyi bir sinerji vardı. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım var ancak kolay gol yeme ve üretmekte zorlanma sorunlarımız var. Bunların çözümü için çalışacağız."

Oynatmak istediği futbolla ilgili olarak Uçar, "Bazı zaaflar var. Az gol atan, fazla gol yiyen takım istatistikleri ortada. Ancak dün sahada gelişime açık bir yapı gördüm. İç sahada da dış sahada da coşkulu, baskılı ve üreten bir futbol oynayacağız" dedi. Hafta sonu oynanacak Konyaspor deplasmanına hazırlıkların başladığını da ekledi.

Taraftarlara çağrı

Şehirle ve taraftarla iç içe olmayı benimsediğini belirten Uçar, "Şehrin enerjisini ve sinerjisini stada yansıtmak istiyorum. Sahada isyan eden, mücadele eden bir takım izleyeceksiniz" dedi ve taraftarlardan "iyi günde, kötü günde takımın arkasında olmalarını" istedi.

Basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından tören sona erdi ve Recep Uçar resmen 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

