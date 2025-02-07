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Reeder Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 Yenerek Moral Buldu

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 22:56
Reeder Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 Yenerek Moral Buldu

Reeder Samsunspor, Hatayspor'u Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor, ağırladığı Atakaş Hatayspor karşısında 2-0'lık bir galibiyet alarak önemli bir moral buldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Thomas Reis, "Geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir reaksiyon gösterip bu maçta güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

İyi Bir Performans Gösterdik

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Reis, oyuncularını tebrik ederek, "Bugün kazanmayı çok istemiştik. İlk yarıda özellikle agresif oynadık. Peş peşe 2 gol bulduktan sonra oyunun seyrini değiştirmek zor olabiliyor. Ancak 90 dakikanın geneline bakacak olursak, iyi bir performans gösterdik" şeklinde konuştu.

Transfer Durumu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Reis, transfer yasağına rağmen Ercan Kara ve Laura'nın takımdan ayrılmasını değerlendirirken, "Onlar ayrılmak istediklerini, başka takımda süre almak istediklerini söylediler. Biz de böyle bir karar aldık. Bu takım için mücadele etmek isteyen oyuncularımız var" dedi.

Son olarak, önlerinde kalan 14 karşılaşma olduğunu vurgulayan Reis, "Konyaspor’a nasıl bir kadro ile çıkacağımıza bakacağız. Yönetimle, başkanımızla konuştuktan sonra ayrılma kararına vardık" şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Reeder...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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