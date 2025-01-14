Reeder Samsunspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpten gelen açıklamaya göre, oyuncular bir günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman toplamda 1 saat 20 dakika sürdü.

Futbolcular, antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı ve idmanı jokerli dar alan oyunuyla tamamladı.

Samsun ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Zeki Yavru (solda) ve Carlo Holse (sağda) de yer aldı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Zeki Yavru (solda) ve Carlo Holse (sağda) de yer aldı.