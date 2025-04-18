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Reeder Samsunspor Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, 21 Nisan'da Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 17:29
Reeder Samsunspor Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika boyunca devam etti. Antrenman, parkurlu ısınma, pas çalışmaları ve dar alanda yönsüz oyun ile başladı.

Takım, günü taktik idmanla tamamladı. Samsun ekibinde, sakatlığı nedeniyle 2 haftadır sahalardan uzak kalan Marc Bola, takımla birlikte çalışmalara katılmayı başardı. Hafif sakatlığı bulunan Youssef Ait Bennasser, takımdan ayrı koşu yaptı; Celil Yüksel ise idmanda yer almadı.

Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Emre Kılınç da yer aldı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Emre Kılınç da yer aldı.

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