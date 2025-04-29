Reeder Samsunspor, İkas Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, 4 Mayıs Pazar günü sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maçın hazırlıklarına hızla başladı.
Takım, antrenmanlarını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirmekte. Antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, parkurlu ısınma ve dar alanda oyunla başladı. İdmanın sonunda ise oyuncular, rondo çalışması yaparak günü tamamladılar.
Reeder Samsunspor, yarınki idmanla İkas Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. Taraftarlar, takımın bu hazırlık döneminin sonuçlarını merakla bekliyor.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 4 Mayıs pazar günü sahasında oynayacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Ntcham (sağda) da yer aldı.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 4 Mayıs pazar günü sahasında oynayacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Ntcham (sağda) da yer aldı.