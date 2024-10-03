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RFS'nin Tarihi Beraberliği: Galatasaray ile 2-2

RFS teknik direktörü Viktor Morozs, Galatasaray ile oynanan maç sonrası tarihi puan aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 23:09
RFS'nin Tarihi Beraberliği: Galatasaray ile 2-2

RFS'nin Galatasaray ile Tarihi Maçı

Letonya'nın RFS takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Türk futbol devi Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak önemli bir başarı elde etti.

Morozs: "Tarihteki İlk Puanımızı Aldık"

Maç sonrası basının karşısına geçen RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs, aldıkları sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Morozs, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından, "Aldığımız sonuçtan dolayı çok memnunum. Tarihteki ilk puanımızı aldık. Takım olarak çok mutluyuz. Galatasaray gibi bir takıma karşı iyi bir oyun sergiledik. Oyuncularım fiziksel olarak iyi durumdaydı, bu sayede maçı berabere getirebildik." dedi.

Hayal Kırıklığı Değil, Başarı Hissi

Maçın kazanılmamasıyla ilgili bir soruya cevap veren Morozs, "Maçı kazanamadığımız için hayal kırıklığımız yok. Aslında öne geçme şanslarımız oldu ama aldığımız sonuç bize yeter." şeklinde konuştu.

Osimhen'in Yokluğu Avantaj Yarattı

Galatasaray'ın önemli forveti Victor Osimhen'in sakatlığının, RFS için bir avantaj olduğunu belirten Morozs, "Osimhen oynasaydı farklı olurdu. Galatasaray'a güç katardı. O, Icardi'den farklı bir forvet. Savunmamızı aşması daha zor olurdu. Bugün oynamaması Galatasaray için bir eksiklik oldu." diyerek, Osimhen'in tehlikeli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

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