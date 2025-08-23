Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti — eşiktaş transfer görüşmeleri başladı

Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
eşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı oyuncu Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık taramasından geçti
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." denildi.
24 yaşındaki futbolcuya detaylı kan tetkikleri yapıldı. Rıdvan Yılmaz, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar İstanbul'a döndü.