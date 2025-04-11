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Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası Mersin’de Heyecanla Başladı

Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, Mersin'de 248 sporcunun katılımıyla başladı ve 13 Nisan'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 21:23
Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası Mersin’de Heyecanla Başladı

Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, Mersin'de büyük bir heyecanla başladı. Organizasyon, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve toplamda 6 ilden 248 sporcu bu önemli etkinlikte yarışıyor.

Turnuvanın ilk gününde, sporcular C genel tasnif kategorisinde performans sergiledi. Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmalarda, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kupanın devam edeceği günler boyunca, ritmik cimnastik severler için oldukça çekişmeli ve renkli anlar bekleniyor. Organizasyon, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.

Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda başladı. Kupanın...

Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda başladı. Kupanın ilk gününde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda başladı. Kupanın...

Ritmik Cimnastik Küçükler Federasyon Kupası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda başladı. Kupanın ilk gününde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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