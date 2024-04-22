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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yorumu: "Serdar Topraktepe en yakın isim"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünün Serdar Topraktepe olması gerektiğini söyledi. Çalımbay, Radyospor'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yayın Tarihi: 22.04.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 20:45
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yorumu: "Serdar Topraktepe en yakın isim"

Eski Beşiktaş teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay, Radyospor'a gündemi değerlendirdi. Çalımbay, Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi ve Beşiktaş için Serdar Topraktepe'nin en uygun seçenek olduğunu belirtti.

Çalımbay, Samet Aybaba'nın "İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var." şeklindeki sözlerine karşı çıkarak, "Hiçbir zaman bir takıma çürük denmez. Ellerinde fırsat vardı, değiştirebilirlerdi. Transfer yapabilirlerdi. Yaptılar zaten. Formsuz olabilir, başka bir şey olabilir; ama çürük denmez. Bir takıma çürük demek doğru değil. Doğru bir yaklaşım değil." dedi.

Beşiktaş'ın teknik direktörlük pozisyonu için ise Çalımbay, "Dışarıdan bir antrenör getirmezlerse, teknik direktörlüğe en yakın isim Serdar Topraktepe. Bizimle de çalıştı. Yetkin bir insan. Elindeki oyuncular da iyi. Bence Beşiktaş'ı uzun vadede çalıştırabilir, iyi şeyler yapabilir." şeklinde konuştu.

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