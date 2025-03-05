Rıza Çalımbay ile Sivasspor'da Yeni Dönem Başladı

Rıza Çalımbay, 'Atom Karınca' Takımına Dönüş Yaptı

Futbol kariyerinin büyük bir kısmını Beşiktaş'ta geçiren ve 16 sezon boyunca sadece bu takımda mücadele eden Rıza Çalımbay, memleketinin takımı Sivassporda teknik direktörlük görevine üçüncü kez getirildi. Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırmasının ardından, Çalımbay ile yeni bir sayfa açıyor.

Rıza Çalımbay'ın Kariyeri

'Atom Karınca' lakabı ile tanınan Rıza Çalımbay, teknik direktörlüğe Beşiktaş'ta başlamış ve bu sürede Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Hatayspor takımlarında görev almıştır.

İlk Dönemi: Başarılar ve Ayrılıklar

Sivasspor, 2004-2005 sezonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldiğinde, Rıza Çalımbay bu başarıda önemli rol oynamıştı. 2010-2011 sezonuna Mesut Bakkal'dan devralarak başlayan Çalımbay, ilk maçında Beşiktaş'a 2-1 kaybetse de, sonraki sezonlarda ekibi ligde daha iyi sonuçlara ulaştırdı.

2011-2012 sezonunu 50 puanla 7. sırada tamamlayan hem de 2012-2013 sezonunda 44 puanla 12. sırada yer alan Çalımbay, 2013-2014 sezonunda Sivasspor ile yollarını ayırmıştır.

İkinci Dönemi: Avrupa'ya Açılan Kapı

Çalımbay, 2019-2020 sezonunda yeniden göreve gelmesiyle Sivasspor'a büyük bir ivme kazandırdı. Beşiktaş ile oynanan 3-0'lık galibiyetle başlayan bu dönem, takımı UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdı. 2020-2021 sezonunda ise yeni bir başarıya imza atarak, Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etti.

Ayrıca, 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak, kulüp tarihine geçti. Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, 54 puanla 10. sırada tamamlanan sezonda da tarihi bir başarı elde etti.

Çalımbay Üçüncü Kez Sivasspor'da

2022-2023 sezonunda 41 puanla 14. sırada tamamlayan Çalımbay, sezon sonunda takımdan ayrıldı. Ardından Atakaş Hatayspor ile bir süre çalıştı. Bu sezon, önemli başarılar yaşadığı Sivasspor'da üçüncü dönemine başlayacak olan Çalımbay, hedeflerini yeniden belirleyerek takımına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.