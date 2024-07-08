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Rıza Kayaalp, yasaklı madde nedeniyle Paris Olimpiyatları'ndan men edildi! Yerine Hamza Bakır güreşecek

Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Paris Olimpiyatları'ndan men edildi. Kayaalp'in yerine milli takımda Hamza Bakır yer alacak.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 23:56
Rıza Kayaalp, yasaklı madde nedeniyle Paris Olimpiyatları'ndan men edildi! Yerine Hamza Bakır güreşecek

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Paris Olimpiyat Oyunları'ndan men edildi. Bu durum, hem spor camiasında hem de Kayaalp’in kariyerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Rıza Kayaalp’in yerine Paris’te Hamza Bakır güreşecek.

KAYAALP'İN YASAKLI MADDE KULLANIMI VE MEN EDİLMESİ

Uzun süredir şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetleri yaşayan Rıza Kayaalp, tedavi sürecinde kullanılan bir ilacın yasaklı madde içermesi nedeniyle olimpiyatlardan men edildi. Kayaalp, bu durumun kendisinin bilgisi ve kontrolü dışında geliştiğini belirterek, kariyeri boyunca her zaman dikkatli ve özenli davrandığını vurguladı.

Rıza Kayaalp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SÜRECİNDE YAŞANAN TALİHSİZLİK

Kayaalp, sağlık sorunlarına yönelik tedavi sürecinde spor hekimiyle birlikte hareket ettiğini belirterek, reçeteli ilacı kullanmaya başladığını ifade etti. Ancak, bu ilacın içeriğindeki yasaklı madde nedeniyle Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından spor müsabakalarına katılımı geçici olarak askıya alındı.

Kayaalp, “Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda UWW yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı” dedi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI

Rıza Kayaalp, yaşadığı bu talihsiz olayın ardından hukuk mücadelesine başladığını duyurdu. Kariyeri boyunca temiz bir spor geçmişine sahip olduğunu vurgulayan Kayaalp, adalet arayışında olduğunu belirtti.

“Kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız” diyen Kayaalp, spor camiasından ve kamuoyundan destek beklediğini dile getirdi.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA YERİNE HAMZA BAKIR GÜREŞECEK

ASKİ Spor Kulübü’nün milli güreşçisi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Paris 2024 Olimpiyatları kotası almıştı. Ancak yaşanan bu gelişme sonrası Kayaalp’in yerine milli takımda Hamza Bakır yer alacak. Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Hamza Bakır, Kayaalp’in boşluğunu doldurmak için büyük bir sorumluluk üstlenecek.

Rıza Kayaalp’in olimpiyatlardan men edilmesi, spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Birçok sporcu ve spor yöneticisi, Kayaalp’e destek mesajları gönderirken, bazı kesimler de bu tür olayların spor dünyasında yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

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