Rize Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 35-32 Mağlup Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Rize Belediyespor, kendi sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Güneysu Spor Salonu'nda düzenlenen bu yoğun mücadelede, ev sahibi ekip Rize Belediyespor, ilk yarıyı 21-16 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı 35-32’lik skorla kazanmayı başardı.

Rize Belediyespor, bu galibiyetle birlikte ligdeki iddiasını sürdürme adına önemli bir adım atmış oldu. Takım, taraftarlarının desteğiyle çıktığı bu maçta, gösterdiği performansla alkış topladı.