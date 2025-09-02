DOLAR
Rize'de Rafting Avrupa Kupası Açıldı: 150 Sporcu Fırtına Deresi'nde

Rize'de Ardeşen Fırtına Deresi'nde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası açıldı; 150 sporcu Türkiye, Kazakistan, Bosna Hersek, İtalya ve İran'dan 4 gün yarışacak.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 23:35
Rize'de Rafting Avrupa Kupası Açılışı

Rize'de düzenlenen Rafting Avrupa Kupası'nın açılış programı gerçekleştirildi.

Türkiye Kano Federasyonu ev sahipliğinde, Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi'nde organize edilecek yarışların açılış programı, Kaymakamlık binasının önünde gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşüyle başlayan programda, yarışlara katılacak ülkelerin takımlarının tanıtımı yapıldı.

Açılışta yapılan konuşmalar

Kaymakam Ferhat Altay, programda yaptığı konuşmasında, hem güzel ilçelerini tanıtmak hem de sporun kardeşliğini göstermek için bir arada toplandıklarını söyledi. "Türk misafirperverdir, spor kardeşlik getirir." Altay, farklı illerden ve yurt dışından gelen sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ise dostluk ve kardeşlik ruhu içerisinde sporun birleştirici gücü ile bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Katılımcılar ve beklentiler

Türkiye, Kazakistan, Bosna Hersek, İtalya ve İran'dan gelen yaklaşık 150 sporcunun, 4 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceğini, aynı zamanda dostluklarını da pekiştireceklerini aktaran Öztürk, "Bu organizasyonun katılımcı ülkelerimize ve sporcularımıza değerli tecrübeler kazandıracağına inanıyorum." diye konuştu.

