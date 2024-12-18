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Roma, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 3-0 Mağlup Etti: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Petrol Ofisi, Roma'ya 3-0 yenilerek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup aşamasını puansız kapattı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 01:03
Roma, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 3-0 Mağlup Etti: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Roma 3 - Galatasaray Petrol Ofisi 0

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında, İtalya'nın Roma takımına 3-0 mağlup oldu. Maç, Tre Fontane Stadı'nda gerçekleştirildi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında, Alice Corelli tarafından atılan golle Roma, öne geçti ve ilk yarıyı 1-0'lık skorla tamamladı.

İkinci yarıda Roma, 82. dakikada Rosanna Ventriglia ve 90+3. dakikada Elena Linari ile birer gol daha bularak, maçı 3-0'lık sonuçla kazandı.

Bu mağlubiyetin ardından, sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonucunda puan alamayarak grubu son sırada tamamladı.

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