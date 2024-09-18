Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi ile Yollar Ayrıldı

Roma'da De Rossi Dönemi Sona Erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) mücadele eden Roma, teknik direktör Daniele De Rossi ile yollarını ayırma kararı aldı. 41 yaşındaki İtalyan futbol adamı hakkında kulüpten yapılan resmi açıklamada, görevinin sona erdiği belirtildi.

De Rossi'nin Kısa Süreli Görevi

Roma'da uzun yıllar futbol oynamış olan De Rossi, bu yılın ocak ayında takımın teknik direktörlüğüne atanmıştı. Ancak, bu görev sürecinde Roma'nın performansı beklentilerin altında kaldı.

Galibiyet Yok, Beraberlik Var

Daniele De Rossi yönetimindeyken, Roma bu sezon Serie A'da galibiyet elde edemedi. Takım, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabildi.