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Ronaldo'nun annesi "Röportaj Adam" Mahsun Karaca'yı Ronaldo'nun babasına benzetti

EURO 2024'te Türkiye-Portekiz maçını izleyen Mahsun Karaca, Ronaldo ile aynı karede yer aldı. Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Karaca'yı Ronaldo'nun babasına benzetti.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:28
Ronaldo'nun annesi "Röportaj Adam" Mahsun Karaca'yı Ronaldo'nun babasına benzetti

Sosyal medyada ‘Röportaj Adam’ olarak tanınan Mahsun Karaca, EURO 2024’te Türkiye-Portekiz maçını tribünden takip ederken Cristiano Ronaldo ile aynı karede yer aldı. Bu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin 3-0 mağlup olduğu Portekiz maçında, Mahsun Karaca’nın tribünde Ronaldo ile aynı karede yer aldığı fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşıldı. Ronaldo ile aynı karede yer alması Karaca'yı bir anda gündem yaptı.

RONALDO'NUN ANNESİNDEN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro, TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımda, oğluyla Mahsun Karaca'nın aynı karede olduğu fotoğrafı paylaştı ve "Çok benzer." ifadesini kullandı. Aveiro, Karaca'nın yüz hatlarını Ronaldo'nun babasına benzettiğini belirtti.

euro 2024

MAHSUN KARACA'DAN ESPRİLİ YANIT

Ronaldo'nun annesinin paylaşımının ardından, Mahsun Karaca sosyal medya hesabından esprili bir yanıt verdi. Karaca, "Ben bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam" diyerek takipçilerini güldürdü. Bu yorum da kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında yayıldı ve beğeni topladı.

Mahsun Karaca'nın Ronaldo ile aynı karede yer aldığı fotoğraf ve Ronaldo'nun annesinin yorumu, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar bu benzerliği konuşmaya ve çeşitli yorumlar yapmaya devam ediyor. Karaca'nın esprili yaklaşımı da takipçileri tarafından olumlu karşılandı.

RONALDO VE AİLESİ

Cristiano Ronaldo'nun ailesi, özellikle annesi Dolores Aveiro, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Aveiro'nun bu paylaşımı, Ronaldo'nun hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı. Ronaldo'nun babası, Jose Dinis Aveiro, Ronaldo'nun kariyerinde önemli bir yere sahip. Dolores Aveiro’nun Mahsun Karaca’yı, Jose Dinis Aveiro'ya benzetmesi de bu nedenle dikkat çekti.

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