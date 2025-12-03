Rümeysa Akkuş, Daytona State College ile ABD Ulusal Şampiyonu oldu

Rümeysa Akkuş, Daytona State College ile ABD'de National Champion oldu; sezon boyunca 24 maçta 2 asist yaptı ve Nisan'da mezun olacak.

Trabzonspor geçmişi, eğitim için gidiş ve şampiyonluk hikayesi

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı’nın geçen sezon kadrosunda yer alan Rümeysa Akkuş, eğitim amacıyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir başarıya imza attı.

İşletme alanında üniversite eğitimi gördüğü Daytona State College formasıyla mücadele eden 24 yaşındaki futbolcu, takımının National Champion (Ulusal Şampiyon) olmasında önemli rol oynadı.

Sağ bek olarak düzenli forma şansı bulan Akkuş, takımının Region 8 Şampiyonluğunu kazanmasının ardından Southeast Districti lider tamamladığı sezonun final etabında, Oklahoma’da düzenlenen 12 takımlı müsabakada da sahadaydı. Final maçında rakibini mağlup eden Daytona State College, kupaya uzandı.

Rümeysa Akkuş sezon boyunca 24 maçta görev alırken 2 asist yaptı ve mücadeleci yapısı ile disipliniyle dikkat çekti.

Genç sporcu, karar sürecini ve aldığı teklifi şöyle özetledi: "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte forma giydikten sonra ABD’den teklif geldi. Yarıda bıraktığım eğitimime devam etmek istiyordum ve kabul ettim. Daytona State College ile büyük bir başarı elde ettik ve ABD şampiyonu olduk".

Nisan ayında üniversiteden mezun olacağını belirten Akkuş, ABD, Avrupa ve Türkiye’den bazı kulüplerle görüştüğünü ve geleceğiyle ilgili kararını ilerleyen süreçte vereceğini söyledi.

Akkuş’un kariyer yolculuğu; Karagümrükspor’a transferi, 2024-2025 sezonunda Trabzonspor forması giymesi ve yarım kalan eğitimini tamamlamak için ABD’ye dönmesiyle dikkat çekiyor.

