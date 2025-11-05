Run Nysa Sultanhisar'da: Nysa Antik Kenti'nde 5K ve 10K Koşuları

Nysa Antik Kenti'nde düzenlenecek Run Nysa koşusu, 5 ve 10 km parkurlarda 23 Kasım'da yapılacak; dereceye girenlere ödül verilecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:27
Run Nysa Sultanhisar'da Başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın tanıtımına katkı sunan çalışmalarına devam ediyor. Sultanhisar ilçesinde yer alan ve binlerce yıllık geçmişe sahip Nysa Antik Kenti, 'Run Nysa' koşu etkinliğiyle sporseverleri ağırlayacak.

5 ve 10 kilometrede yarış heyecanı

Etkinlik, 5 ve 10 kilometrelik iki farklı parkurda gerçekleşecek. Hem profesyonel koşucular hem de sporu yaşam biçimi haline getiren vatandaşlar ter dökecek. Etkinlik sonunda dereceye giren katılımcılar ödüllendirilecek.

Başkan Çerçioğlu'dan davet

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Aydın’ın tarihini ve doğasını sporla buluşturacak olan eşsiz organizasyona davet ederek, "Vatandaşlarımız bu muhteşem etkinlikle hem spor yapacak hem de Aydınımızın kültürel ve doğal zenginliklerini keşfederek keyifli bir gün geçirecek" ifadelerini kullandı.

Tarih ve buluşma

'Run Aydın' koşu yarışması, 23 Kasım Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Yarışma, Nysa Antik Kenti’nin ve Aydın’ın tanıtımına katkı sunarken, aynı zamanda şehrin doğal güzellikleri ile tanışma şansını da beraberinde getirecek.

