Rüzgar Uzel: Balkan Şampiyonası'nda kürsü hedefi

MESUT KARADUMAN -

Genç milli yelkenci madalya peşinde

11 yaşındaki milli yelkenci Rüzgar Uzel, 53. Balkan Şampiyonasından madalyayla dönmeyi hedefliyor. Yelkende Türkiye şampiyonluğu bulunan Uzel, bu büyük organizasyonda hem ülkesini hem de kulübünü en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Yelkene yaklaşık 4 yıl önce başlayan Rüzgar Uzel, kısa sürede gelişim göstererek yarışlara katılmaya başladı. Katıldığı yarışlarda dereceler elde eden sporcu, mart ayında Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak yarışlarında birinci olarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Milli takıma seçilen Rüzgar, Bulgaristanda düzenlenecek 53. Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Yelkende şimdiye kadar kazandığı 10 madalya bulunan milli sporcu, Bulgaristan'dan yeni derecelerle dönmeyi amaçlıyor.

Rüzgar, AA muhabirine yelken antrenörü olan babası sayesinde yelkenle erken yaşta tanıştığını ve denizde olmayı, dalgalarla mücadele etmeyi sevdiğini anlattı. Rüzgar, "Balkan Şampiyonası'nda ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil ederek, ödül almak istiyorum. Milli takımla yarışa gideceğim için heyecanlıyım." diye konuştu.

Antrenör ve ailesinden tam destek

Tekirdağ Yelken Kulübü Antrenörü Doğukan Özkovalak, Rüzgar'ın 4 yıldır yelken sporu ile uğraştığını ve başladığı günden beri kendisini geliştirdiğini belirtti. Özkovalak, "Rüzgar kulübümüzün A takım sporcusu. Milli takımla birlikte Balkan Şampiyonası'na katılacak. Ülkemiz ve kulübümüz adına başarılarla dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rüzgar'ın annesi Bingül Kemiksiz Uzel de şampiyonanın oğulları için önemli bir deneyim olduğunu ve milli takımın şampiyonadan güzel sonuçlarla dönmesini beklediklerini söyledi. Uzel, "Orada İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı dalgalandırmalarını bekliyoruz. Bulgaristan bizim çocukların bildiği bir yer, sularını, rüzgarını iyi biliyorlar. Dilerim güzel sonuçlarla dönerler." dedi.

