Ruzomberok Teknik Direktörü Smetana'dan Trabzonspor Maçı İle İlgili Açıklama

Ruzomberok-Takımı Trabzonspor'a Konuk Oluyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'un ev sahibi olacağı Ruzomberok, kazanma azmiyle sahaya çıkacak.

Teknik Direktör Smetana'nın Açıklamaları

Ondrej Smetana, düzenlenen basın toplantısında takımın durumu ile ilgili bilgiler verdi. Ruzomberok'un orta saha oyuncusu Martin Chrien ile birlikte katıldığı toplantıda Smetana, maça yönelik dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Smetana, "Yarınki maç çok zor olacak. İlk maçta beklediğimiz sonucu alamadık. Ancak kazanmak için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Şehrin Atmosferine Dair Düşünceler

Smetana, Trabzon'u tanımak için çok fazla zamanlarının olmadığını belirterek, "Atmosfere gelince güzel olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız," ifadesini kullandı.

Martin Chrien'dan Morale Dolu Açıklama

Orta saha oyuncusu Chrien, 30 bin taraftarın önünde oynayacak olmanın kendileri için sorun yaratmadığını belirtti. "Daha önce de bu kadar büyük bir taraftar önünde maça çıktım. Yarın elimizden geleni yapacağız," şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.