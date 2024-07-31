Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ruzomberok Teknik Direktörü Smetana'dan Trabzonspor Maçı İle İlgili Açıklama

Ruzomberok, Trabzonspor ile yapacağı maç öncesi iddialı konuştu. Teknik direktör Smetana, kazanmak için hazır olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:15
Ruzomberok Teknik Direktörü Smetana'dan Trabzonspor Maçı İle İlgili Açıklama

Ruzomberok-Takımı Trabzonspor'a Konuk Oluyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'un ev sahibi olacağı Ruzomberok, kazanma azmiyle sahaya çıkacak.

Teknik Direktör Smetana'nın Açıklamaları

Ondrej Smetana, düzenlenen basın toplantısında takımın durumu ile ilgili bilgiler verdi. Ruzomberok'un orta saha oyuncusu Martin Chrien ile birlikte katıldığı toplantıda Smetana, maça yönelik dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Smetana, "Yarınki maç çok zor olacak. İlk maçta beklediğimiz sonucu alamadık. Ancak kazanmak için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Şehrin Atmosferine Dair Düşünceler

Smetana, Trabzon'u tanımak için çok fazla zamanlarının olmadığını belirterek, "Atmosfere gelince güzel olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız," ifadesini kullandı.

Martin Chrien'dan Morale Dolu Açıklama

Orta saha oyuncusu Chrien, 30 bin taraftarın önünde oynayacak olmanın kendileri için sorun yaratmadığını belirtti. "Daha önce de bu kadar büyük bir taraftar önünde maça çıktım. Yarın elimizden geleni yapacağız," şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor