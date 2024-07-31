Ruzomberok, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Ruzomberok, Trabzonspor ile Maç İçin Son Hazırlıklarını Yaptı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok, hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Papara Park'ta, teknik direktör Ondrej Smetana yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. İdman Öncesinde Toplantı

Isınma koşuları ile başlayan antrenmanda, teknik ekip ve oyuncular kısa bir toplantı gerçekleştirerek maç stratejisini gözden geçirdi. Antrenmanın devamında pas çalışmaları yapıldı. Ruzomberok'un basına kapalı bölümdeki antrenmanında ise taktik çalışmalara ağırlık verildi.

İlk Maçın Sonucu

Önceki karşılaşmada, Trabzonspor deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek avantaj sağlamıştı. Yarın saat 20.30'da oynanacak olan ikinci maçta, Ruzomberok zorlu bir mücadele verecek.