Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ruzomberok, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Ruzomberok, Trabzonspor ile UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:15
Ruzomberok, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Ruzomberok, Trabzonspor ile Maç İçin Son Hazırlıklarını Yaptı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok, hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Papara Park'ta, teknik direktör Ondrej Smetana yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. İdman Öncesinde Toplantı

Isınma koşuları ile başlayan antrenmanda, teknik ekip ve oyuncular kısa bir toplantı gerçekleştirerek maç stratejisini gözden geçirdi. Antrenmanın devamında pas çalışmaları yapıldı. Ruzomberok'un basına kapalı bölümdeki antrenmanında ise taktik çalışmalara ağırlık verildi.

İlk Maçın Sonucu

Önceki karşılaşmada, Trabzonspor deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek avantaj sağlamıştı. Yarın saat 20.30'da oynanacak olan ikinci maçta, Ruzomberok zorlu bir mücadele verecek.

İLGİLİ HABERLER

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı